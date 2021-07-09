«Нас обманули»: названа главная ошибка украинцев при выборе Зеленского

Жители Украины совершили непоправимую ошибку, проголосовав за Владимира Зеленского на президентских выборах. Дело в том, что все его ассоциировали с главным героем сериала «Слуга народа», по сюжету которого учитель истории становится президентом. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что эта ассоциация сыграла с украинцами злую шутку.

Политик заявил, что перед выборами Зеленский старался понравиться всем и «говорил ста голосами», чтобы всем угодить.

Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: «Это облако в штанах». Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули, — посетовал Мураев.

Он отметил, что Зеленский — это не Василий Голобородько (герой сериала «Слуга народа»), который защищал страну и уважал своих граждан. Люди повелись на эмоции и выбрали не того человека.

Экс-депутат обратился к украинцам с призывом объединиться и помогать друг другу, потому что Зеленский и его правительство на это не способно. Мураев уверяет, что государство во главе с нынешним президентом «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».

Зеленский, заявивший 1 июля, что русские и украинцы это не один народ, раньше считал иначе. В апреле 2014 года Зеленский вместе со студией «Квартал 95» был в Донецке на гастролях. Там в интервью местной газете он поделился взглядами на родство русских и украинцев. «Мы в принципе не можем быть против русских, потому что мы один народ», — заявил Зеленский тогда. Президент РФ Владимир Путин повторил этот тезис на прямой линии, но Зеленский с ним уже не согласился.