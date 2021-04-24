«Нас будут душить»: Лукашенко раскрыл, о чём говорил с Путиным

https://static.news.ru/photo/18b56e4a-a4fb-11eb-9f9f-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/lukashenkogov

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Они прошли в Москве 22 апреля и продолжались более четырёх часов. Отвечая на вопросы журналистов БелТА, белорусский лидер заявил, что главной темой беседы стало развитие кооперации в условиях санкционного давления Запада.

Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация, — пояснил Лукашенко.

Лидеры двух стран, по его словам, окунулись в конкретику и сосредоточились на вопросах экономического взаимодействия. Ранее о том, что основной темой встречи стали промышленная кооперация, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействие в высокотехнологичных областях. заявлял и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров тема поглощения республики Россией в процессе интеграции не обсуждалась. Лукашенко пояснил, что суть интеграции состоит в том, чтобы опуститься на землю и сделать то, что сейчас необходимо.

Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому — нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить-душить, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что 22 апреля белорусский лидер в ходе визита в Москву обсудил с российским коллегой эскалацию на востоке Украины и вопросы совместной безопасности. Он назвал «несусветной глупостью» желание киевских властей перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу, хотя и пообещал препятствовать инициативе Киева.