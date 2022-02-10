Нарышкин заявил, что СВР имела данные о подготовке беспорядков в Казахстане

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о том, что у спецслужбы были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, которые произошли в стране в начале января 2022 года. Об этом он рассказал в интервью газете «МК».

Конечно, были, — ответил он на вопрос.

Нарышкин также подчеркнул, что тогда в государства Средней Азии стали приезжать боевики из состава разгромленных в Сирии банд «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и прочих террористических группировок. При этом спецслужбы этих государств, а также России знали, «под чьим патронажем проходило такое перемещение», отметил глава СВР.

Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ, — добавил Нарышкин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что митинги в Казахстане были подготовленной операцией международных террористов с целью подрыва конституционного строя и госпереворота. При этом он высоко оценил роль российских миротворцев в урегулировании ситуации.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что после встречи президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ожидается подписание ряда документов. Он также назвал Казахстан важным партнёром, встреча с которым имеет большое значение для России.