Нарышкин сообщил, сколько российских разведчиков работает за границей

https://static.news.ru/photo/5552670a-ef60-11ea-8bbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Глава СВР Сергей Нарышкин в разговоре с журналистами рассказал, сколько российских разведчиков в настоящее время осуществляет свою деятельность на территории других стран.

В этом году СВР исполняется 100 лет. Служба в разных видах существует с момента создания Иностранного отдела ЧВК. За столетнюю деятельность сотрудники СВР добыли для СССР и РФ огромный объём важнейшей информации, которая была необходима для защиты национальных интересов и государственной безопасности.

Российские разведчики по сей день продолжают нести свою службу, оберегая личность, общество и страну от внешних угроз.

Количество действующих сейчас за рубежом сотрудников СВР достаточно для того, чтобы решать задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам, — заявил Нарышкин в эфире телеканала «Россия — 1».

Как ранее писал NEWS.ru, СВР внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. Сотрудники службы находятся в постоянном контакте с белорусскими коллегами. Об этом заявилдиректор СВР Сергей Нарышкин.