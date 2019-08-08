https://static.news.ru/photo/48920b1e-b9bb-11e9-88c8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Россия не преуменьшает вклад союзников в победу во Второй мировой войне над нацизмом, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Однако, по его словам, необходимо помнить о таких поступках Запада, как бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки.

...но и о таких деяниях нужно помнить — об атомных бомбардировках японских городов, о ковровых бомбардировках целого ряда городов Европы и о других бесчеловечных способах ведения войны, — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Бомбардировка Японии произошла 9 августа 1945 года, в результате неё мгновенно погибли 70 тыс. жителей. Общее число жертв двух бомбардировок страны — 500 тыс. человек.

Как ранее писал News.ru, попытки в год 80-летия с начала Второй мировой войны переложить ответственность на руководство СССР за её развязывание являются абсолютно недопустимыми, заявил Нарышкин.