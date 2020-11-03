Нарышкин рассказал о попытках США разорвать деловые связи РФ и Китая

https://static.news.ru/photo/c67db38e-1d7e-11eb-ad0c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о попытках с помощью провокаций расколоть сотрудничество России и Китая. По его словам, замечены в этом власти США, в том числе госдепартамент.

Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, государственного департамента беседуют со своими партнёрами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество, — отметил глава СВР в интервью РИА Новости.

Нарышкин указал, что Запад также старается внести разлад в работу таких организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он напомнил о кризисе в США и подчеркнул, что разрушается западноцентричный миропорядок, который должна сменить многополярность. По мнению главы СВР, кризисные явления можно наблюдать и в Евросоюзе, и в его отдельных странах. Там столкнулись с международным терроризмом из-за непродуманной миграционной политики.

И, казалось бы, американцам, европейцам надо бы разобраться в делах в своём доме. Ан нет, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира, — считает Нарышкин.

Он добавил, что в Вашингтоне существование «по-настоящему суверенных и независимых государств» не могут принять по причине особенностей понимания собственной безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внезапный визит главы СВР Сергея Нарышкина в Минск 22 октября породил в Сети множество спекуляций. Кремль не стал раскрывать детали встречи, сославшись на рутинное взаимодействие в рамках Союзного государства. Однако было очевидно, что время поездки выбиралось неслучайно. 25 октября истекал срок ультиматума, предъявленного оппозицией президенту Белоруссии Александру Лукашенко.