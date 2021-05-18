Глава СВР обвинил Британию в политике конфронтации в отношении России

https://static.news.ru/photo/c380e622-b7fe-11eb-b4e3-96000091f725_660.jpgСергей НарышкинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Великобритания идёт на открытую конфронтацию с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.
Вместо того чтобы развивать диалог, Великобритания идёт на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально, — цитирует его агентство.
Нарышкин назвал такую политику недальновидной и добавил, что может найти какое-либо рациональное объяснение ей. По мнению главы СВР, чтобы сблизить позиции Москвы и Лондона в интересах укрепления стабильности и международной безопасности, необходимо «уйти от взаимных бездоказательных обвинений».
Ранее стало известно, что власти Великобритании хотят убедить других членов «Большой семёрки» (G7) в необходимости создать механизмы борьбы с «российской пропагандой» и дезинформацией. Об этом рассказал министр иностранных дел Доминик Рааб. Он сообщил, что представители G7 рассмотрят возможность разработки системы, которая позволит быстро реагировать на якобы распространяемые РФ фейки.
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