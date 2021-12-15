Нарышкин перечислил наиболее тесных партнёров СВР

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты», приуроченной к 101-й годовщине создания СВР, рассказал о наиболее близких партнёрах ведомства. По его словам, тесное сотрудничество у российской стороны налажено с разведывательными органами стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул особую ценность партнёрства с Индией и КНР в этой сфере, а также заявил о заинтересованности в сотрудничестве с американскими структурами.

К нашим партнёрам относится и ЦРУ США, с которым сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и обмен мнениями по актуальным проблемам современности, — сказал Нарышкин.

Он добавил, что на встрече с главой ЦРУ Уильямом Бернсом выразил заинтересованность российской стороны в развитии взаимовыгодного партнёрства на основе общепринятых принципов. По словам Нарышкина, на сегодняшний день о нежелании сотрудничать с Россией откровенно заявили лишь несколько спецслужб. Он заверил, что СВР регулярно взаимодействует со всеми значимыми разведками мира.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что своей сединой обязан переговорам с Ираном и работе послом США в России. Должность посла Бёрнс занимал с 2005 по 2008 год. Секретные переговоры с Ираном по ядерной сделке, по словам самого главы ЦРУ, состоялись в 2013 году.