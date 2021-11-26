Нарышкин ответил на заявления США о готовящемся вторжении России на Украину

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Российский депутат Михаил Делягин возмутился акцией протеста перед посольством Таджикистана в Москве, в которой приняли участие около тысячи граждан страны. Причиной акции протеста стало убийство 29-летнего жителя Хорога (населённый пункт в Таджикистане). Но российского депутата взбесила не сама акция, а бездействие российских силовиков. Они приехали к посольству на нескольких автобусах с включёнными проблесковыми маячками, но никого разгонять не стали, не смотря на действующие в Москве ковидные ограничения.

В двух километрах от Кремля собралась многотысячная толпа — и никто ничего не заметил. В ГУ МВД по Москве об этом узнали только постфактум. <...> Прибывшие на место отряды полиции...