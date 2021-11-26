Нарышкин ответил на заявления США о готовящемся вторжении России на Украину
Глава СВР Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе
Алсу Жамалетдинова
Алсу Жамалетдинова
12:34, 27 ноября 2021
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей НарышкинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ответил на заявления Госдепа США о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Он назвал подобные утверждения «злонамеренной пропагандистской акцией» с целью разжечь конфликт в Донбассе. Такой позицией Нарышкин поделился с журналистами телеканала «Россия 1» в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилёвым».
Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединённых Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь, — отметил он.
По его словам, Украина для Соединённых Штатов является «расходным материалом».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины. Он отметил, что вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины в регионе.