Нарышкин описал методы работы «заклятых партнёров» российской разведки

https://static.news.ru/photo/cbe0b598-2e94-11eb-b0bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В своей работе западные спецслужбы чаще всего используют шантаж, подлог и провокации. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Спецслужбы развитых стран мира используют примерно одинаковый набор средств и методов. Но именно примерно одинаковый. В наборе наших «заклятых партнёров» и их союзников всегда наблюдался крен в сторону использования провокаций, неприкрытого шантажа, подлогов, — заявил Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что даже с учётом специфики работы специальных служб такое поведение нельзя назвать «джентльменским».

Как сообщал NEWS.ru, глава СВР ранее заявил, что Запад провоцирует азербайджанских и армянских националистов на дискредитацию достигнутого соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. По заверению Нарышкина, целью этих действий является срыв договорённости о прекращении огня.