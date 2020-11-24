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Нарышкин описал методы работы «заклятых партнёров» российской разведки

23:37, 24 ноября 2020
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В своей работе западные спецслужбы чаще всего используют шантаж, подлог и провокации. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Спецслужбы развитых стран мира используют примерно одинаковый набор средств и методов. Но именно примерно одинаковый. В наборе наших «заклятых партнёров» и их союзников всегда наблюдался крен в сторону использования провокаций, неприкрытого шантажа, подлогов, — заявил Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что даже с учётом специфики работы специальных служб такое поведение нельзя назвать «джентльменским».

Как сообщал NEWS.ru, глава СВР ранее заявил, что Запад провоцирует азербайджанских и армянских националистов на дискредитацию достигнутого соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. По заверению Нарышкина, целью этих действий является срыв договорённости о прекращении огня.

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