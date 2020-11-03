Нарышкин объяснил, почему иностранцы сотрудничают с российской разведкой

https://static.news.ru/photo/1f902556-1dc0-11eb-b371-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранцы соглашаются сотрудничать с российской разведкой как по идейным мотивам, так и из-за материальной заинтересованности. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Идейные мотивы — достаточно широкое понятие. Это не только принципы общественного, политического устройства государства и общества. Это ещё и отношение к международной политике, в данном случае нашей страны. Отношение к культурным, гуманитарным, семейным ценностям и ориентирам, — рассказал РИА Новости директор СВР.

Он подчеркнул, что в мире есть очень много разумных и самостоятельно мыслящих, независимых людей, которым симпатизирует внешняя политика РФ и готовность страны отстаивать общечеловеческие ценности, проводить миролюбивую политику.

Нарышкин добавил, что эти люди хорошо понимают, «где добро, а где зло». По его словам, многие хотят быть на стороне добра и справедливости. Он привёл в пример знаменитую Кембриджскую пятёрку — ядро сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 30-х годах XX века в Кембриджском университете советским разведчиком Арнольдом Дейчем.

В то же время глава Службы внешней разведки отметил, что существует и материальная составляющая того, что иностранцы соглашаются сотрудничать с Россией.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против разведывательного и оборонного секторов России. Её выступление прозвучало на фоне мнимых обвинений в адрес Москвы о сделке с талибами, якобы охотившимися за американскими военными в Афганистане. Пелоси рассказала, что в последнем законопроекте о санкциях против РФ не оказалось мер, которые касались её разведывательного и оборонного секторов. Конгрессмены исключили их из документа по просьбе Белого дома, писал NEWS.ru.