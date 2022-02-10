Нарышкин обвинил западные СМИ в «опасной лжи» о российской агрессии

Россия не планировала и не планирует совершать какие-либо агрессивные действия в отношении Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передаёт ТАСС. Он также отметил, что «опасную ложь» о российской агрессии распространяют СМИ стран Запада.

У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины, — сказал Нарышкин.

Он добавил, что «опасную ложь» о якобы готовящемся вторжении России на Украину начали распространять журналисты в США, а после них — СМИ европейских стран. По словам главы СВР, главной угрозой для Киева является вооружённый конфликт с Донбассом, который можно урегулировать только дипломатическими способами через выполнение минских соглашений.

Ранее аналогичную точку зрения высказал посол России в США Анатолий Антонов. Он назвал разговоры о планах эскалации конфликта вокруг Украины «инсинуацией и лживыми новостями», а также информационной войной, которую пытается навязать Запад. Дипломат рассказал, что во время общения с американскими властями он каждый раз опровергает подобные обвинения в адрес российской стороны.

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. Официальные извинения были опубликованы на сайте Bloomberg.