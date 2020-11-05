Нарышкин назвал навального сакральной жертвой западных спецслужб

https://static.news.ru/photo/9f30a572-2001-11eb-9948-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Западные спецслужбы обсуждали возможность принесения одного из лидеров оппозиции в России в качестве «сакральной жертвы». Они намеревались сделать это, чтобы оживить угасшее протестное движение в стране, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, информация о таких дискуссиях была получена около года назад.

Мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО — сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке, — сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, он признал, что у СВР нет подтверждённых доказательств о том, что та или иная жертва уже обозначена и что западные спецслужбы причастны к ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Однако, подчеркнул он, на Западе время от времени прибегают к такому методу — «так же, как они пользовались этим в бывшей Югославии, на Украине».

Под «сакральной жертвой» понимается провокационное убийство, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс, что может послужить поводомдля дестабилизации обстановки. Как правило, в качестве такой жертвы выбирают заметную персону.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября он был выписан.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Страны Евросоюза ввели индивидуальные санкции против нескольких российских чиновников в связи с инцидентом.

Ранее, как писал NEWS.ru, в министерстве иностранных дел России заявили, что не считают инцидент с отравлением Навального актом биологического терроризма.