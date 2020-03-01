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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Для этого 5 марта он прилетит в РФ, сообщили в администрации турецкого лидера.

Как ожидается, в ходе встречи политики обсудят ситуацию, которая сложилась в сирийской провинции Идлиб. Она обострилась после того, как в результате удара правительственных войск САР по региону погибли 36 турецких...