Любое обострение ситуации на Востоке может привести к глобальному кризису. В связи с этим для России имеет важное значение подготовка специалистов-востоковедов. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Современная обстановка в мире достаточно сложная и слабо прогнозируемая. И, как прежде, ключи к решению многих международных проблем находятся именно на Востоке, — сказал Нарышкин на заседании круглого стола «Состояние и перспективы развития российского востоковедения».
Он отметил, что роль отечественной внешней разведки и дипломатии в данных условиях «как никогда важна».
Как ранее писал NEWS.ru, иранский президент Хасан Рухани предложил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану провести трёхсторонние переговоры по Идлибу с участием Анкары и Дамаска, но без России. Представитель Тегерана также призвал сохранить территориальную целостность Сирии.
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