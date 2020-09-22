Нарышкин: главная цель дела Навального — блокировка «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/290cb222-fcb2-11ea-ad82-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны раскручивают дело об отравлении Алексея Навального, чтобы поставить под угрозу реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в тексте заявления, которое распространило пресс-бюро СВР.

СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится всё более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является «Северный поток — 2», — подчеркнул Нарышкин.

По его словам, попытки заблокировать проект газопровода из-за ситуации с оппозиционером стали примером недобросовестной конкуренции. Глава СВР призвал ЕС к здравому смыслу в отношении «Северного потока — 2», напомнив о приближении холодной зимы.

Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным нарушением международного права. Представитель Альянса также призвал к «сильной международной реакции» на произошедшее во время выступления по видеосвязи на ежегодном форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.