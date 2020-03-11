https://static.news.ru/photo/19ae8566-63c0-11ea-8108-fa163e074e61_660.jpg Людмила Нарусова Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты. Документ одобрен Госдумой и Совфедом.

Нарусова была одним из немногих сенаторов, которые не поддержали законопроект об изменении Конституции России. Она воздержалась от голосования 11 марта.

К сожалению, то заседание, которое я вчера наблюдала в Государственной думе, на мой взгляд, не вполне соответствовало с точки зрения безупречной легитимности. <...> Такая фундаментальная поправка принималась с голоса! — цитирует Нарусову РБК.

Сенатор возмутилась, что поправку не представили до заседания, а внесли при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что регламент Думы не запрещал внести поправку таким образом.

Как писал NEWS.ru, предложение об обнулении числа президентских сроков 10 марта высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Это позволит Путину снова участвовать в выборах, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.