https://static.news.ru/photo/3f3fb31a-5266-11ea-8d98-fa163e074e61_660.jpg Людмила Нарусова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В системе государственной власти, после того как будут внесены изменения в Основной закон, пока не ясна роль Госсовета. Так считает член Совета Федерации Людмила Нарусова.

По словам матери выдвигавшейся на пост президента телеведущей Ксении Собчак, ситуация с Госсоветом получается неоднозначная. Она пояснила «Интерфаксу», что голосовать за поправки нужно сейчас, а полномочия этого органа пропишут в отдельном законе.

Получается кот в мешке: мы примем это, а что будет делать Госсовет, узнаем позже. Мне пока никто не может объяснить, кто будет верховным главнокомандующим — президент, глава Госсовета или Совета безопасности, — сказала Нарусова.

По мнению сенатора, организация второго центра власти в стране грозит проблемами. Нарусова также поделилась опасениями насчёт «присущего России стремления перетянуть власть, когда есть два её центра: Госсовет и президент».

Член СФ напомнила и о мрачных страницах в российской истории, когда двоевластие привело к плачевным последствиям.

Самая страшная история показывает двоевластие: это было в 1917 году, когда в результате двоевластия банда большевиков захватила власть, и в 1993 году, когда противостояние Верховного Совета и Ельцина чуть не закончилось гражданской войной, — подчеркнула Нарусова.

Сенатор также выступила против поправки, которая предусматривает отзыв судей. Нарусова напомнила, что согласно действующей сейчас Конституции 1993 года, судебная система является отдельной ветвью управления и президент или исполнительные и законодательные органы не могут увольнять судей.

Очень легко прийти к тому, что судьи будут послушно штамповать решения партии и правительства. Если даже найдётся такой судья, который примет решение не в тренде, его можно просто лишить должности. Судьи должны быть абсолютно независимыми, — считает Нарусова.

Затронула сенатор и вопрос внесения Бога в Основной закон страны. По её мнению, данная поправка «выходит за пределы конституционного поля в светском государстве, где на равных существуют религия и атеизм».

Как писал NEWS.ru, ранее сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников рассказал о предложении закрепить право президента на роспуск Госдумы.