«Наркотическая ломка»: политолог об идее США признать РФ спонсором террора

Признание России государством — спонсором терроризма со стороны Соединённых Штатов выглядит нереальным, заявил NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Спикер отметил, что в Вашингтоне сейчас «много истерии», а отношения между двумя державами фактически на нуле. Он также сравнил давление на РФ, в том числе попытки исключить Москву из структур ООН, с наркотической ломкой. Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление представителя Госдепа США Неда Прайса.

Мы тоже можем признать США государством-террористом и пособником, материалов хватает. Сейчас все политические институты межгосударственного общения исчерпаны, дошло до попытки исключить РФ из структуры ООН. Идёт ломка международных институтов, позже их выстроят заново. К этому (заявлению Госдепа. — NEWS.ru) относиться всерьёз нельзя. Это как наркотическая ломка, спазмы, их нужно переждать, пережить. Спазматические реакции будут нарастать, хуже уже не будет, у нас и так на нуле отношения. Дальше только ракетные удары, — рассказал Можегов.

Накануне представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне заняты изучением возможности включить Россию в список «пособников террористов». По его словам, изучаются факты и правовые нормы. По данным телеканала CNN, в Белом доме назвали ситуацию на Украине в качестве причины включения РФ в данный перечень, это якобы даст инструмент для привлечения Москвы к ответственности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что РФ может быть признана государством — спонсором терроризма. По её словам, которые прозвучали в эфире программы «Соловьёв Live», заявления США не подкреплены ни правом, ни фактами и призваны убедить другие страны жёстче действовать против РФ.