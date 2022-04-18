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Политика

«Наркотическая ломка»: политолог об идее США признать РФ спонсором террора

Политолог Можегов заявил, что Россия тоже может признать США террористическим государством
10:10, 19 апреля 2022
«Наркотическая ломка»: политолог об идее США признать РФ спонсором террора Фото: unsplash.com
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Признание России государством — спонсором терроризма со стороны Соединённых Штатов выглядит нереальным, заявил NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Спикер отметил, что в Вашингтоне сейчас «много истерии», а отношения между двумя державами фактически на нуле. Он также сравнил давление на РФ, в том числе попытки исключить Москву из структур ООН, с наркотической ломкой. Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление представителя Госдепа США Неда Прайса.

Мы тоже можем признать США государством-террористом и пособником, материалов хватает. Сейчас все политические институты межгосударственного общения исчерпаны, дошло до попытки исключить РФ из структуры ООН. Идёт ломка международных институтов, позже их выстроят заново. К этому (заявлению Госдепа. — NEWS.ru) относиться всерьёз нельзя. Это как наркотическая ломка, спазмы, их нужно переждать, пережить. Спазматические реакции будут нарастать, хуже уже не будет, у нас и так на нуле отношения. Дальше только ракетные удары, — рассказал Можегов.

Накануне представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне заняты изучением возможности включить Россию в список «пособников террористов». По его словам, изучаются факты и правовые нормы. По данным телеканала CNN, в Белом доме назвали ситуацию на Украине в качестве причины включения РФ в данный перечень, это якобы даст инструмент для привлечения Москвы к ответственности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что РФ может быть признана государством — спонсором терроризма. По её словам, которые прозвучали в эфире программы «Соловьёв Live», заявления США не подкреплены ни правом, ни фактами и призваны убедить другие страны жёстче действовать против РФ.

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