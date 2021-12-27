«Надо шарахнуть!»: Жириновский призвал бомбить Украину и Запад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал в эфире Первого канала нанести бомбовые удары по территории Украины и ряда европейских стран в ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года, когда «все там будут уже пьяные». По его словам, это нужно сделать выборочно, чтобы напугать и наказать. Политик подчеркнул, что сам нанёс бы подобный удар, если бы занимал пост президента России.

Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно —- наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то, — заявил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР сообщил, что Россия должна говорить с США с позиции силы. По мнению политика, РФ обладает огромными ресурсами, а Запад он назвал «немощным». Он добавил, что россияне живут в самой богатой, свободной и мощной стране. Жириновский рассказал, что до пандемии все кинотеатры, театры, музеи, бани и магазины в России были переполнены, а на прилавках были все товары, которые производятся в мире.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российское вторжение на Украину не является неизбежным. Деэскалации конфликта можно достичь путём дипломатии.