https://static.news.ru/photo/3fc31722-d855-11e9-b24d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Bo/Global Look Press

Лидеры России, Турции и Ирана могут затронуть вопрос о нападении на объекты Saudi Aramco во время саммита в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что данная тема отдельно в повестке дня не стоит, передаёт « Интерфакс ».

Традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам. Можно предположить, что эта тема будет затронута, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также рассказал о возможности увеличения нефтедобычи для снижения мировых цен.

Саудовская Аравия говорит, что они в самое ближайшее время будут восстанавливать объёмы. Поэтому нужно просто дождаться, как это получится у саудитов, и дальше очень внимательно следить за развитием событий на нефтяном рынке. Безусловно, он сейчас подвержен влиянию, — сказал Песков.

Нападение на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии было совершено 14 сентября. Атаке дронов подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.

Как ранее писал News.ru, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия может усилить уровень безопасности на объектах по добыче нефти из-за атаки на Saudi Aramco.