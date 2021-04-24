«Нападение муравья»: в Совфеде оценили антироссийские действия Чехии

https://static.news.ru/photo/73eb2582-a53e-11eb-85a2-96000091f725_660.jpg Фото: Gregor Macak Martin/CTK/Global Look Press

Член Совфеда Андрей Климов заявил, что Россия не ставит своей целью «разорвать в клочья» чешскую экономику и совершать какие-то «специальные жесты». Так сенатор прокомментировал инициативу ограничить импорт чешского пива и другой продукции, сообщает РИА Новости.

Климов считает , что такая республика, как Чехия не стоит важных мер.

Это как человек идёт по улице, а на него заползает муравей. Я никого не хочу обижать, но нельзя же соизмерять человека и муравья, — отметил Климов.

Он добавил, что большинство сортов чешского пива производят в России. При этом многие российские бизнесмены долгие годы вкладывали средства в экономику Чехии, теперь могут от этого отказаться. Без всяких указов и решений со стороны нашего государства, подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что российские власти обсуждают возможность ввести в отношении Чехии экономические санкции, в частности, могут быть ограничены поставки товаров чешского производства. Ограничения могут коснуться любой отрасли, но при составлении перечня товаров власти намерены руководствоваться принципом «не навредить себе».