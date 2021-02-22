Захарова назвала цирком решение ЕС расширить санкции против России

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Решение руководства Евросоюза расширить персональные санкции в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным назвали в МИД РФ цирком и заранее разыгранной историей.

Это вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании, — сказала в эфире Первого канала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она добавила, что решение о санкциях является в первую очередь унижением самой Европы с её достижениями в сфере прав человека. По словам Захаровой, ЕС всегда уделял им «настоящее внимание», а теперь его заставляют превращать этот вопрос в цирк.

Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево 18 января после возвращения из Германии. Московский суд приговорил его к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Позднее Мосгорсуд признал этот вердикт законным, но снизил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии до двух с половиной лет. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции в период нахождения в ФРГ.

Как писал NEWS.ru, Совет ЕС принял решение ввести санкции в отношении людей, которые причастны к осуждению оппозиционера. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что соответствующие меры должны быть приняты максимум в течение недели. Он отметил, что министры иностранных дел европейских стран решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.