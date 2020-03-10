Формат большого интервью президента, разбитого на множество частей, которые выходят ежедневно в течение месяца, не лишён своих плюсов. С одной стороны, к каждой теме, о которой говорит Путин, больше внимания СМИ, с другой — есть проблемы с актуальностью.

10 марта вышла часть интервью, в которой глава государства в очередной раз (какой уже за последний год) отстаивал правду о Великой Отечественной войне. Россияне же ждали открытия Мосбиржи, чтобы узнать, во что превратились их рублёвые зарплаты после праздников. А уж приедет условный Дональд Трамп на Парад Победы или нет — не до того сейчас.

В словах президента не было какой-то сенсации, и многие тезисы уже звучали раньше, однако ознакомиться с позицией президента — а значит, и Российской Федерации — по связанным со Второй мировой вопросам никогда не бывает лишним. Очевидно, что чем ближе юбилейное 9 мая, тем активнее будут разговоры вокруг этой темы. Не исключено даже, что в начале мая появится какое-нибудь новое расследование о страшных злодеяниях советских солдат на «оккупированных» территориях Германии, вроде той халтуры о «миллионах изнасилованных немок», что уже много лет кочует по блогам любителей баварского пива.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Путин подчеркнул, что отнять или приуменьшить роль Советского народа в победе над нацистской Германией невозможно, и приезд или отказ приезжать на праздник иностранных политиков — исключительно их дело, а День Победы — это наш праздник.

Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой, — сказал он.

А вот попытки возложить часть ответственности за начало Второй мировой на СССР Путина злят сильно. «Недалёкие люди», «читать-писать не умеют», «несут всякую фигню», — так он охарактеризовал европарламентариев, составивших резолюцию о вине Советского Союза. Президент напомнил, что Сталин, каким бы тираном и убийцей он ни был, ни разу не встречался с Гитлером и не подписывал вместе с ним никаких документов, в отличие от британцев, французов или поляков.

Они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию. Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию, и по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию, — подчеркнул он и призвал Запад покаяться за Мюнхенский сговор, как Россия в своё время осудила пакт Молотова-Риббентропа.

И конечно, в такой теме нельзя было обойтись без Украины и устроенной там масштабной ревизии истории, которую он назвал плевком в лицо миллионам украинцев, сражавшихся с фашизмом.

Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это — плевок. Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку, — отметил президент.

Из позитивного — Путину понравился слоган «Спасибо деду за Победу». Не стал он спорить и с популярной фразой «Можем повторить», отметив, что наша страна подверглась ужасному нападению в те годы, и если кто-то посмеет сделать что-то подобное, то мы повторим, хотя Россия никогда к этому не стремилась и не стремится.

kremlin.ru

Судя по тому, какие поправки в Конституцию недавно внёс президент, можно понять, что именно в прошлом, в самых знаковых для России его моментах, он видит основу, на которой будет строиться будущее. Главное — не пропустить момент, когда придёт время воплощать вторую часть этого плана.