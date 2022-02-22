«Наложили на санкции»: Турчак рассказал о противодействии европейским мерам

России безразличны введённые против неё европейские санкции, заявил секретарь генсовета «Единой России» и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он полагает, что с нынешней киевской властью вряд ли возможно урегулировать конфликт в Донбассе. Турчак находится в Донбассе для посещения прифронтовой зоны и переговоров с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Они сначала в штаны наложили, а потом санкции наложили, а потом мы на их санкции наложили, — сказал Турчак на пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Турчак считает, что пока нет возможности вести переговоры между Россией и Украиной по вопросу ДНР и ЛНР.

Мы на принципиально разных «полушариях» существуем. Для них Донбасс — это территория, а для нас Донбасс — это люди. И мы никогда здесь не сойдемся. С этим правительством [Украины] вряд ли возможно о чём-то договориться,— сказал он.

По его мнению, если бы признание ДНР и ЛНР не состоялось, ему «стыдно было бы смотреть людям в глаза». Кроме этого. он упрекнул страны Запада, в частности канцлера ФРГ Олафа Шольца, в «короткой исторической памяти». Ранее господин Шольц назвал смешными аргументы России, что в Донбассе происходит геноцид.

Им ссы в глаза — всё божья роса,— резюмировал Турчак.

Ещё до признания Россией ДНР и ЛНР Андрей Турчак заявлял, что Россия должна помочь республикам, предоставив отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом агрессии. Он напомнил, что страны Запада интенсивно поставляют украинским властям различное оружие, включая ракетные комплексы, а также отправляют туда инструкторов и военные подразделения.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России из-за угрозы боевых действий. 21 февраля они попросили президента Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.