«Надо полным идиотом быть»: Сатановский оценил воззвание Богдана к Путину

https://static.news.ru/photo/429d752c-2e04-11eb-ab8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: satanovskiie/Instagram.com

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление бывшего главы офиса президента Украины Андрея Богдана в интервью Ксении Собчак, в котором он призвал президента России Владимира Путина «сделать шаг назад» и не требовать от Киева выполнения Минских соглашений.

В своём Telegram-канале Сатановский перевёл заявление Богдана «на простой русский язык» и отметил, что Киев настолько часто «кидал» Москву с Минскими соглашениями, что больше не может этого делать из-за неудобства перед Европой, которая «даёт деньги». Этим и продиктован призыв экс-главы офиса Владимира Зеленского больше не требоваться от Украины выполнения обязательств.

То есть так один Зеленский в этой ситуации дурак дураком, что ему и с профессиональной точки зрения подходит. Клоун, он и есть клоун, сколько президентом ни притворяется. А так ещё и Путин к нему должен в этом качестве присоединиться. Поскольку чтобы идти на такое, надо полным идиотом быть, — написал Сатановский.

Если же речь идёт о том, что необходимо переподписать Минские соглашения, то Россия может это сделать, отметил политолог. Только тогда следует говорить не о минских договорённостях, а о Беловежских соглашениях, что автоматически вызовет присоединение к РФ ранее отошедшей Украине территории. Киев при этом может пойти по пути возврата долгов России и закончить антироссийскую политику, считает Сатановский.

Хотят — пересмотрим. Правда, тогда не слишком понятно, что это за государство такое, Украина, и кто такой Зеленский, но, может, ему на «Мосфильме» ставку предложат? И даже формат переподписания ясен, — отметил он.

Как сообщал NEWS.ru, экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан ранее дал интервью Ксении Собчак, в котором признался, что Киев «кинул» Москву по Минским соглашениям, а также призвал президента России Владимира Путина проявить себя в качестве сильного лидера и «сделать шаг назад», то есть не требовать от Украины выполнения Минских соглашений.

По мнению Богдана, на смену им должен прийти некий «компромисс». Член команды Зеленского также признал, что Киев так и не сформировал рабочую группу по прямым переговорам с представителями провозглашённых республик Донбасса.