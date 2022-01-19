«Набор фантазий»: МИД Белоруссии об опасениях США по Украине

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По всей видимости, Оттава готовится к первой канадско-российской войне, о которой в Москве ничего не знают, заявил политолог Евгений Сатановский, комментируя новость о высадке канадских силовиков на территории Украины. Он предположил, что власти Канады «заразились фобиями от южных соседей», пишет «ПолитЭксперт».

Такое впечатление, что на пороге первая канадско-российская война, к которой Оттава как может готовится. При этом в России об этом никто не знает, никаких отрицательных эмоций в отношении Канады не...