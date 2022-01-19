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«Набор фантазий»: МИД Белоруссии об опасениях США по Украине

Пресс-секретарь МИД Белоруссии: опасения США по Украине являются набором фантазий
16:50, 19 января 2022
«Набор фантазий»: МИД Белоруссии об опасениях США по Украине Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Прозвучавшие со стороны госдепа США опасения касательно угрозы Белоруссии для Украины, а также размещения российских ядерных сил, являются намеренной дезинформацией. Так считает пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передаёт РИА Новости. Ранее представитель госдепа высокого ранга на условиях анонимности заявила, что Россия может начать «вторжение» на Украину через Белоруссию.

Мы ознакомились с этим странным брифингом. Удивительный набор фантазий и страшилок. Притом сделано совершенно намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Довольно точно, хотя и весьма дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией, — сказал Глаз.

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