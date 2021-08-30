Блогеров привлекут к наблюдению за выборами в Госдуму

На сентябрьских выборах в Государственную думу для наблюдения за голосованием планируется привлечь блогеров. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в задачи блогеров входит формирование позитивного потока сообщений о голосовании, оперативное сообщение информации, обеспечение открытости процесса, нейтрализация фейков. При этом речь идёт не об уже знаменитых блогерах, а о сотрудниках наблюдения, которых обучат работе в соцсетях.

Мы подсмотрели механику этого проекта на прошлогодних выборах президента Татарстана. Там было задействовано порядка 100 популярных республиканских блогеров. Нам показалось, что это способствует открытости института наблюдения. Но мы лишь дали рекомендации, а уж как дальше реализуется — мы этим не занимаемся, — рассказал глава Ассоциации интернет-технологов России Андрей Цепелев.

Глава координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев сообщил, что специально блогеров не готовили, но наблюдателей обучают навыкам «информирования общественности в соцсетях».

Некоторые опрошенные блогеры из регионов подтвердили, что им предлагали освещать выборы.

Ранее сообщалось, что международные наблюдатели проследят за выборами в Госдуму в усечённом составе из-за пандемии.