https://static.news.ru/photo/dafe193a-348f-11ea-851b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Дюмин Фото: kremlin.ru

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung выдвинуло предположение, что следующим президентом России будет Алексей Дюмин. Кремль видит нынешнего губернатора Тульской области и бывшего телохранителя Владимира Путина его преемником.

По мнению западных журналистов, его кандидатура может устроить и граждан России, и политическую элиту страны.

Назначением Дюмина возмутиться никто бы не осмелился, тем более те, кто сами надеялись стать преемниками, — пишет издание.

Тем не менее, как считает автор материала, после 2024 года Путин окончательно не уйдёт из высших эшелонов власти, а может занять пост премьер-министра РФ или главы Совета безопасности.

Подозрение о том, что нынешний глава государства не собирается переизбираться в 2024 году, появилось после пресс-конференции президента 19 декабря. На ней Путин заявил, что из Конституции РФ можно убрать условие о том, что президент страны может занимать этот пост два срока подряд.

Ранее шведская газета Göteborg-Posten назвала одним из вероятных сценариев развития событий после ухода президента РФ Владимира Путина со своего поста в 2024 году сохранение власти в руках политика в той или иной форме. Он продолжит руководить государством.

Например, нынешнему главе РФ могут делегировать особые полномочия национального лидера, подразумевающие право вето. Кроме того, возможно, руководитель страны назначит преемника, вокруг которого сплотится элита, считают шведские журналисты, писал NEWS.ru.