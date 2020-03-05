Россияне не смогут проголосовать за понравившиеся поправки в Конституцию РФ, 22 апреля одобрять им придётся сразу все нововведения. Избирательный бюллетень будет представлять собой «комплексный обед», в котором и котлеты, и борщ, и винегрет уже оплачены при заказе. Об этом на Общероссийском электоральном форуме в Санкт-Петербурге заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По словам экспертов, опрошенных NEWS.ru, такой формат голосования уже был успешно апробирован в 1993 году, когда принимался действующий Основной закон страны.

По отработанной схеме

Со всеми поправками в Конституцию можно будет ознакомиться на любом избирательном участке, пообещала Элла Памфилова. По её словам, людям предоставят как ныне действующий документ, так и яркие брошюры и плакатами с предлагаемыми нововведениями.

При этом глава ЦИК РФ так и не уточнила, что делать тем, кто намерен проголосовать через Интернет. Где взять информацию? Учитывая, что окончательного решения по принципиально новому формату голосования ещё не принято, этот вопрос этот Памфилова даже не поднимала.

Президента Ассоциации политических юристов Роман Смирнов в беседе с NEWS.ru напомнил, что при подготовке к проведению общероссийского опроса был использован опыт принятия Конституции в 1993 году.

Нужен конкретный результат принятия поправок. Зачем городить огород, принимать поправки и отдельно голосовать, внося тем самым дополнительную сумятицу в информирование граждан. Поэтому пошли по наиболее рациональной схеме, — пояснил он.

При этом юрист отметил, что многих представителей оппозиции данный формат не очень устраивает, так как каждая поправка имеет серьёзное значение.

Соответственно, с этой точки зрения поправки влияют на законы и решения, которые будут приняты в последствии. Но у нас и сама Конституция в 1993 году принималась пакетно: Конституционное собрание обсудило, решило и на голосование было вынесено лишь два вопроса: «Да Конституции? Нет Конституции?». С этой точки зрения никаких новшеств не введено, они так действуют и, соответственно, когда внедряют новую систему, появляются вопросы и нюансы. И это всегда снижение контроля. А вопрос контроля достаточно принципиален для действующей власти. И я, честно говоря, не слышал радикальных протестов. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Шершавым языком комплексного обеда

Сама Памфилова уверена, что только пакетное голосование рационально в данном вопросе. По её мнению, даже технологически невозможно уместить все поправки в один бюллетень, который в противном случае рискует превратиться в 25-страничный буклет. А на вопрос — что делать, если часть поправок не нравится избирателю, глава ЦИК провела аналогию с комплексным обедом.

Я понимаю, что вам не нравится винегрет, но вам нравится борщ или котлеты. И вы тогда для себя решите: я откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я просто возьму, но винегрет не съем, мне от него ни холодно, ни жарко, а котлеты всё-таки будут при мне, — пояснила она.

По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, слова Памфиловой звучат как «ешь, что дают».

Видимо, Элла Памфилова вспомнила советские годы. Сейчас комплексные обеды зачастую предполагают выбор. При этом они не должны повторяться каждый день. Сравнение поправок в Конституцию с комплексным обедом или торговлей «в нагрузку» мне не кажутся удачными. Популярности поправкам они не добавят. Наоборот, кто-то вспомнит, что комплексные обеды — это самые дешёвые, не самые качественные и хорошо, если не просроченные ингредиенты. Кто пошутит о том, что современные российские туристы предпочитают «шведский стол» «комплексам». А я скажу, что все происходящее уже даже не смешно. Нельзя так проталкивать возможно действительно нужные решения. Явке на голосование это точно не поспособствует. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

При этом руководство ЦИК в очередной раз заверило журналистов, что комиссия на получала от Кремля никаких установок по явке.

В эпоху интернета

Отдельно Памфилова обратила внимание на максимально простой и либеральный процесс аккредитации СМИ для освещения общероссийского голосования.

Я вам обещаю, что те СМИ, которые заинтересованы присутствовать на всех участках для голосования, у нас в ЦИК, никаких проблем не будет, — пообещала она.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А вот что касается традиционного перед любым голосованием дня тишины, то в данном случае, по словам Памфиловой, он не предусмотрен самим проектом. В законопроекте также не предусмотрен порядок агитации — каждый может выразить свое мнение на любой площадке.



День тишины уже давно устарел в эпоху интернета для любых событий, — считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

В целом, на проведение общероссийского голосования из федерального бюджета выделено 14,8 млрд рублей. Завтра, 6 марта, — крайний срок, когда эти деньги должны быть распределены между региональными комиссиями. Как пояснил журналистам зампред ЦИК РФ Николай Булаев, 14,6 млрд из этих средств будут направлены в региональные избиркомы, из которых 11,1 млрд. — это оплата сотрудникам, 80 млн ЦИК потратит на оплату привлеченных специалистов, а 110 млн — переданы профильным министерствам для организации участков в диппредставительствах и воинских частях. Еще 925 млн рублей ЦИК планирует выделить на кампанию по информированию о голосовании.

Над текстом также работал Сергей Изотов.