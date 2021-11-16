«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на слова Кулебы об указе Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале реакцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке населения Донбасса. Она отметила, что украинские власти сами неоднократно принимали законы, не соответствующие Минским соглашениям.

На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер, — написала она.

Захарова добавила, что Украина до сих пор не выполнила как пункты соглашений, так и решения, выработанные в ходе встреч в «нормандском формате».

Ранее Кулеба назвал указ Путина противоречащим Минским соглашениям. По мнению украинского министра, он направлен на дальнейшую экономическую интеграцию указанных территорий с экономикой России. Кулеба призвал глав МИД Германии и Франции осудить документ.

Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Товары из этих регионов будут допущены к госзакупкам наравне с российскими. Также в порядке исключения и «на период до политического урегулирования ситуации» в непризнанных республиках снимаются количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, которые перемещаются между РФ и ДНР или ЛНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о сложностях с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Тем не менее, по его словам, Россия продолжит делать всё от неё зависящее.