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Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России. Она намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам, заявил зампредседателя правительства страны Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что приоритет украинских властей — интегрировать национальную энергетику в европейскую. Это необходимо для того, чтобы Россия не могла использовать газ как инструмент политических манипуляций, отметил вице-премьер.

Когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не сможем запретить компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с их договоренностями, но «Газпром» будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам, — цитирует Кулебу «Интерфакс-Украина».

Политик предупредил, что российская компания больше не будет иметь монополии и возможности навязывать свои условия. Она станет лишь «одним из игроков» на рынке.

При этом замглавы правительства допустил, что «на определённом этапе» прямые закупки возможны. Однако, уточнил он, это будет «исключительно в рамках рыночных механизмов» и без «газовой иглы».

Ранее, как писал NEWS.ru, министр энергетики Украины Алексей Оржель связал возобновление закупок российского газа с долгом «Газпрома».