https://static.news.ru/photo/8b11170a-826b-11e9-a5ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В команде Зеленского задумались о подписании масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, который гарантирует территориальную целостность страны. Об этом сообщил помощник главы государства Андрей Ермак.

У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые, — которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, — цитирует его « Интерфакс ».

По его словам, в этом соглашении могут принять участие самые крупные игроки на политической арене — Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай. Кроме того, как один из элементов гарантии на Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций, считает Ермак.

Ранее Зеленский заявил, что Киев ведёт подготовку карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. Украинский лидер отметил, что самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки», писал News.ru.