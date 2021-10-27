На Украине сообщили об исправлении карты с Крымом в Apple Music

Посольство Украины в США сообщило о том, что приложение Apple Music исправило карту, отметив Крым в составе Украины. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook. Ранее в МИД страны потребовали от Apple разъяснений по поводу карт, на которых полуостров был обозначен как российский.

Отличная новость от наших партнёров в компании Apple. Сегодня они сообщили в посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, которые ранее содержали ложное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым — это Украина, — говорится в сообщении.

В октябре МИД Украины заметил, что на картах приложения Apple Music Крым отмечен в составе России. Внешнеполитическое ведомство поручило посольству страны в США обратиться к компании Apple за получением разъяснений. Как заявил спикер ведомства Олег Николенко, признавать полуостров территорией другого государства запрещают международные договорённости.

Крым вошёл в состав России в 2014 году, когда большинство жителей полуострова проголосовали за это на референдуме. На Украине полуостров называют «территорией, временно оккупированной РФ». В Кремле, в свою очередь, говорят о том, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.