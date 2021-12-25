Названо «одно условие», необходимое для встречи Путина с Зеленским

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый сообщил, что российский лидер Владимир Путин может согласиться на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским при выполнении одного условия. По его словам, «Зеленский должен уничтожить карьеру бывшего украинского президента Петра Порошенко».

Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один, — сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24».

Накануне Зеленский заявил , что готов начать диалог с Москвой в любом формате, в том числе и в режиме тет-а-тет с президентом России. При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время он не контактирует с Владимиром Путиным.

Свои слова Чалый аргументировал «опытом работы и общением с российской стороной во многих переговорах». Он отметил, что текущее расследование в отношении бывшего президента ни к чему не приведёт.

Прокуратура Украины обратилась к суду с просьбой арестовать бывшего украинского лидера Петра Порошенко по делу о госизмене. В документе прописана возможность внесения залога в размере 1 млрд гривен ($37 млн).

Ранее Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о госизмене. Он сообщил, что вернётся в страну только в первой половине января.

В то же время депутаты от партии Порошенко подали заявления в правоохранительные органы о государственной измене действующего главы государства Владимира Зеленского. Они также утверждают, что украинский лидер финансирует терроризм.