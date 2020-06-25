На Украине расценили парад Победы в Крыму как угрозу безопасности Европы

https://static.news.ru/photo/44d796d6-b6b5-11ea-8727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной». Дипломаты расценили это как угрозу европейской безопасности.

Расцениваем демонстрацию Российской Федерацией в ходе так называемых военных парадов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма, что представляет серьёзную угрозу европейской безопасности, — цитирует RNS сообщение МИД Украины.

По мнению украинской стороны, Россия «сознательно идёт на дальнейшую эскалацию напряжённости» двусторонних отношений.

Как писал NEWS.ru, 24 июня в ряде российских городов состоялись парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Во время парада в Севастополе танк Т-34, возглавлявший колонну, чуть не въехал в зрителей. Советский танк специально отреставрировали к празднику, однако он сломался во время езды. Военная полиция смогла остановить технику и заглушить мотор. Благодаря этому удалось избежать трагедии. В Южном военном округе позже опровергли серьёзность инцидента с танком. Военные заявили, что остановка Т-34 произошла на безопасном удалении от зрителей и этот случай не повлиял на движение остальной колонны военной техники.

В 2014 году Крым вошёл в состав России в результате проведённого там референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовали за воссоединение с Россией.