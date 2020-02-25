https://static.news.ru/photo/0f1080cc-57b9-11ea-99fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия находится в сложном положении, её внутренняя обстановка нестабильна. Потому в скором времени страна может развалиться, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его мнению, подкосить РФ должны проблемы с демографией, религиозные разногласия, социальная и политическая напряжённость. В связи с этим, чтобы объединить россиян, президент Владимир Путин вынужден искать внешнего врага, уверен Данилов.

Сначала таким врагом была Грузия, теперь — Украина, уточнил он.

Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держаться не может. Определённое время он держится на деньгах. Но деньги — вещь, которая очень быстро заканчивается. Всё будет зависеть от цен на нефть и газ, — заявил Данилов в интервью LIGA.net.

Дополнительными факторами разрушения российской государственности могут стать падение китайской экономики из-за эпидемии коронавируса, а также борьба за арктический шельф, победитель в которой не очевиден, отметил секретарь украинского СНБО.

Ранее, как писал NEWS.ru, посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал сделать распад России целью для международного сообщества.