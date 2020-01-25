Украинские журналисты и политологи отреагировали на новость об уходе помощника президента России Владислава Суркова из кремлёвской администрации.
По мнению политолога Тараса Березовца, Сурков «проиграл аппаратную борьбу» новому заместителю руководителя администрации президента Дмитрию Козаку. В своём Telegram-канале эксперт заявил, что причиной этому послужил якобы провальный саммит «нормандской четвёрки» в Париже.
За уходом Суркова из Кремля может последовать смена руководителей самопровозглашённых республик Донбасса, предположил журналист Денис Казанский.
Похоже, что в Кремле решили изменить курс в отношении Украины. Но, учитывая уровень тамошнего понимания украинских реалий, скорее всего, в реальности не изменится ничего, — предположил специалист.
Как ранее писал NEWS.ru, помощник президента России Владислав Сурков принял окончательное решение уйти с госслужбы. Это ещё раз подтвердил его соратник, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
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