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Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что строительную отрасль России необходимо избавить от ненужных требований. Он подчеркнул, что раз это удалось сделать в Казани и Москве, то получится и по всей стране.

Нужно всё, что мешает стройке, отменить на федеральном уровне, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Хуснуллин. Он также добавил, что в настоящее время считает это для себя первоочередной задачей....