На Украине объяснили влияние матерных частушек на отношения с Россией

Если украинские политики продолжат петь матерные частушки в адрес России, доверия между государствами не прибавится. Однако если главы государств пойдут на диалог, между странами возможен равноправный политический союз. Такое мнение Lenta.ru высказал миллиардер и депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Конечно, если политики на Украине будут продолжать петь матерные частушки в адрес России, а российские политики будут называть Украину «недоразумением» и «фейковым государством» — от этого доверия не добавится, — высказался Новинский.

Он считает, что Украину нельзя «строить» как анти-Россию, поэтому лидерам государств, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, нужно наладить диалог при личной встрече. Новинский заверил: Москва и Киев могут наладить равноправный политический союз, если пойдут друг другу навстречу.

Экономика должна стать связующим звеном. Таким же, как вера, история, отталкиваясь от которого можно говорить и о возобновлении политического, подчеркну — равноправного — союза, — резюмировал он.

Ранее Новинский объяснил, зачем Зеленский принял закон об олигархах. По его мнению, это способ борьбы с политической оппозицией.