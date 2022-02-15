На Украине назвали возможную причину «вторжения» России

На Украине устоялся «неадекватный» режим, при котором Киев может разместить на территории страны ракеты, чтобы потом их использовать, «взорвав себя, лишь бы не достаться России», считает украинский политик и блогер Анатолий Шарий. Он считает Украину недоговороспособной страной при таком режиме, пишет ИА SM-News.

Абстрагировавшись от всего, я бы мог сказать [почему Россия могла бы напасть на Украину], потому что задолбала тем, что здесь абсолютно неадекватный режим, который может поставить у себя ракеты, потом предложить себя взорвать, лишь бы России стало плохо. Это неадекватный режим. И, конечно же, он недоговороспособный, если они отказались даже цитировать Минские соглашения, — подчеркнул Шарий.

При этом политик считает, что эту ситуацию вряд ли получится изменить мирным способом. Он напомнил, что у него есть партия, которая скорее всего пройдёт в парламент. По его словам, из-за «неадекватного» президента к депутатам могут начать приходить силовики, чтобы арестовывать их родителей и держать в заложниках.

Ранее британская газета The Sun изменила заголовок и текст статьи о начале «вторжения» России на Украину, сообщив, что оно может произойти «в любое время». В первоначальном варианте, который доступен в кеш-архиве, временем вторжения назывался час ночи по Гринвичу (три часа ночи по местному времени) 16 января.