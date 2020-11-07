На Украине назвали план Киева по Донбассу условием продолжения переговоров

https://static.news.ru/photo/09f56e6e-21e3-11eb-96da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Дальнейшая работа Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не может быть плодотворной, если Россия не согласится с предложенным Киевом планом действий в регионе. Об этом заявил советник главы украинской делегации в Контактной группе, а также советник украинской делегации по вопросам коммуникаций Алексей Арестович.

Работа Контактной группы будет малоэффективна или заблокирована на стратегическом уровне, <...> пока россияне не поймут, что план, наш или компромиссный, который можно выработать на основе нашего плана, для них является приемлемым, — цитирует Арестовича ТАСС.

При этом на тактическом уровне участникам переговоров удается решать некоторые проблемы, отметил он. По его мнению, «Минские соглашения имеют очень широкие возможности для трактовки», однако Контактная группа существует для того, чтобы выработать единую позицию.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина разработала план действий относительно Донбасса. Документ обсудят во время следующих переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в регионе 10 ноября. План в том числе содержит предложения, касающиеся условий проведения выборов в Донбассе, а также создания там свободной экономической зоны.