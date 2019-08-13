https://static.news.ru/photo/022958ee-bdd5-11e9-83ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинское Министерство обороны описало четыре возможных сценария военной агрессии России против Украины. По данным разведки, наибольшую опасность для Незалежной представляет первый сценарий, при котором Москва развернёт против Киева полномасштабную военную кампанию.

Как заявил помощник руководителя офиса президента Украины Иван Апаршин, в случае реализации этого варианта не исключены авиаудары по важнейшим военным и экономическим объектам Украины. За ними, по мнению эксперта, последует наземное вторжение. Доказательством возможности такого сценария является тот факт, что Россия разместила на границе с соседом 500 самолётов и более 300 военных вертолётов. Кроме того, близ украинской границы находятся около 80 тыс. российских военных. Самым страшным последствием может стать применение Москвой нестратегических ядерных боезарядов, передаёт РБК .

Согласно второму сценарию, Россия будет пытаться и дальше дестабилизировать ситуацию в Украине. Этому будут способствовать силы специальных операций России и незаконные вооружённые формирования. Третий сценарий подразумевает возникновение пограничного конфликта. Кроме того, эксперты не исключили, что Украину могут втянуть в войну с ближайшими соседями. Однако этот сценарий в Минобороны считают маловероятным.

Ранее News.ru писал, что сотрудники СБУ арестовали в Черкасской области россиянина по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме, а также в ведении разведки на прилегающих территориях. В ведомстве заявили, что при обыске у мужчины были найдены компоненты для взрывчатки и детонатор.