https://static.news.ru/photo/b79f1fb6-1c2a-11ea-a0ab-fa163e074e61_660.jpg Светлана Савченко Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко. В вину ей вменяют госизмену.

О вынесенном решении суда сообщает пресс-служба «прокуратуры Автономной Республики Крым». Согласно приговору, депутат участвовала в заседании бывшей Верховной рады автономной республики, на котором были приняты постановления о независимости и о правопреемстве Крыма, что «в дальнейшем привело к оккупации полуострова».

Кроме того, она принимала участие во внеочередном заседании Госсовета Крыма, чем «обеспечила функционирование указанного незаконно созданного органа». Отмечается также, что на этом заседании была принята Конституция Республики Крым, согласно которой она стала частью РФ.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. Международное сообщество переход полуострова в другую юрисдикцию не признало.

Ранее NEWS.ru писал, что предложение президента Украины Владимира Зеленского дать автономию крымским татарам было отвергнуто на полуострове. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров заявил, что его народ не нуждается в призрачных статусах, которые сулят политики чужих стран.