На страже «Единой России»: от ворот в Госдуму поворот

Намерения парламентских кукловодов, видно, переменчивы, как сердце красавицы. Месяц назад околополитический мир обсуждал просочившуюся в медийное пространство инициативу руководства «Единой России» не делать на будущих выборах ставку на спортсменов и артистов разных жанров. Надо сказать, что засилье в Госдуме фигуристов, биатлонистов и боксёров давно стало предметом едких шуток. Впрочем, дело дошло до того, что гигант бокса Николай Валуев, давно прижившийся в парламенте, публично воспротивился таким планам, заявив, что всё должны показать и доказать традиционные для партии власти праймериз.

Так или иначе, но были же серьёзные попытки привести в большую политику и Юрия Дудя, и Сергея Шнурова исключительно в целях оживления российского общественного ландшафта. Шнур вошёл в ряды Партии Роста, которая позиционирует себя в качестве политической силы, представляющей интересы бизнеса. Но партии очков не прибавилось, а Шнуров отказался баллотироваться в парламент, решив поиграть в журналистику. А с «королём» YouTube Дудём вообще, видимо, не удалось договориться. Тот предпочитает быть лицом известных брендов, а не политических партий.

И вот опять ходят слухи о том, что единороссы всё-таки решили не отказываться от узнаваемых и послушных кадров из мира спорта, а также эстрады. Более того, в ходу имена тех, что постоянно на слуху — певиц Аллы Пугачевой и Валерии, комика Павла Воли, вратаря футбольного ЦСКА с той самой «ногой бога» Игоря Акинфеева. Конечно, одно дело — благие намерения, другое — реальность. Понятно, что в преддверии во многом решающих парламентских выборов в каждой из партий множатся планы подъёма собственной привлекательности для избирателя, исходя из немалого числа болевых точек, волнующих общество.

Валерия valeriya/instagram.com

Более того, есть информация, что недавно избранный в Госдуму биатлонист Антон Шипулин, представляющий в парламенте округ уральского городка Серов, в числе тех депутатов-единороссов, кто получит полную поддержку для переизбрания. А ведь рядом с ним сидит другой думец— биатлонист и уралец Серей Чепиков. Так что, похоже, думским ветеранам спорта с коллекцией медалей беспокоиться не о чем.

Что касается новых звонких имён, то и Павел Воля, и Валерия сразу дали понять, что с ними никто их политический дебют не обсуждал. Это не значит, что подобное предложение вызвало бы у них стойкую аллергию. Пандемийные времена сложные, концертов и гастрольных «чёсов» нет. Правда, думается, кандидатура той же Пугачевой может смущать партийцев уже по той простой причине, что она активно позировала рядом с миллиардером Михаилом Прохоровым, когда тот выдвигался в президенты и строил свою «Гражданскую платформу». Более того, злые языки твердили, что такой интерес Примадонны к либеральной политике был подогрет солидным гонораром с шестью нулями. Впрочем, в рядах «Единой России» есть немало бывших яблочников и даже коммунистов.

Примечателен и интерес к фигуре одного из самых популярных российских футболистов Акинфеева, у которого всё ещё действующий контракт с ЦСКА. Понятно, что ради избрания в Госдуму необходимо повесить бутсы на гвоздь. Вряд ли можно голосовать, не покидая штрафной площадки. Готов ли к такому повороту сам Игорь — большой вопрос.