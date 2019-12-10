https://static.news.ru/photo/c436177e-1ac3-11ea-ba8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: president.gov.ua

На встрече лидеров «нормандской четвёрки» не удалось согласовать разведение сил в Донбассе. Причиной стала позиция Киева.

Представители Украины заявили о невозможности отвода своих военных, пишет «Коммерсант». На сегодняшний день силы разведены на нескольких участках, среди которых Станица Луганская, Золотое и Петровское.

В рамках саммита завершились переговоры между российским и украинским лидерами. Переговоры между ними длились около 5-10 минут, уточняет пресс-служба Елисейского дворца.

Ранее NEWS.ru сообщал о заявлении президента России Владимира Путина. Российский лидер считает, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не удастся обеспечить развод сил в Донбассе.