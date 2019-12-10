На встрече лидеров «нормандской четвёрки» не удалось согласовать разведение сил в Донбассе. Причиной стала позиция Киева.
Представители Украины заявили о невозможности отвода своих военных,
В рамках саммита завершились переговоры между российским и украинским лидерами. Переговоры между ними длились около 5-10 минут, уточняет пресс-служба Елисейского дворца.
Ранее NEWS.ru сообщал о заявлении президента России Владимира Путина. Российский лидер считает, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не удастся обеспечить развод сил в Донбассе.
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