На паспорте Шойгу заметили дореформенное тиснение с его именем

На обложке паспорта министра обороны России Сергея Шойгу заметили дореформенное тиснение с именем главы ведомства. Снимок, сделанный на одном из избирательных участков Подмосковья, опубликовал Telegram-канал кремлевского пула РИА Новости.

Паспорт гражданина Государства Российского <...> Шойгу Сергея Кужугетовича, — написано на обложке документа Шойгу.

Редкую орфографию на паспорте министра заметили во время его посещения одного из избирательных участков. Глава ведомства проголосовал на выборах депутатов Госдумы на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады спецназначения Воздушно-десантных войск в Подмосковье.

Отвечая на вопросы журналистов, Шойгу отметил, что для каждого россиянина участие в выборах по избранию законодательной власти — это гражданский долг и ответственная задача.

Ранее стало известно, что дочь Шойгу Ксения стала мамой, родив девочку от своего супруга — блогера Алексея Столярова в первый день выборов, 17 сентября.