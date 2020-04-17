Государственная дума 17 апреля сразу в трёх чтениях рассмотрела очередной правительственный пакет «антикоронавирусных» законопроектов, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина. Совет Федерации также оперативно эти документы одобрил и передал на подпись главе государства. Однако, как удалось выяснить NEWS.ru, в обеих палатах парламента не исключают, что уже в самое ближайшее время на рассмотрение поступят новые законодательные меры поддержки в условиях пандемии. В связи с этим было принято решение отменить традиционные каникулы депутатов, сообщил NEWS.ru первый замуководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, если потребуется, пленарное заседание соберётся в любой момент.

Контроль, налоговые каникулы и поощрения врачей

Согласно новым поправкам, принятым сегодня, банковские кредиты на выплаты зарплат будут подкреплены государственными гарантиями. Власти вынуждены были пойти на этот шаг после того, как представители малого и среднего бизнеса столкнулись с повсеместным отказом кредитных организаций в одобрении кредитов целому списку компаний, наиболее пострадавших вследствие вспышки коронавируса.

Достаточно большой блок изменений предложен в Налоговый кодекс. Это освобождение от уплаты НДФЛ в части дополнительных выплат медицинскому персоналу, льготы, которые получат предприятия, в случае если они будут закупать медицинские изделия, маски, препараты, оказывать помощь в лечении своих сотрудников. Всё это будет относиться к их основной деятельности, и они в этом случае не будут эти затраты облагать налогами, — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, введена система контроля за работой региональных властей со стороны Москвы, в том числе в части качества и эффективности деятельности по начислению социальных пособий безработным и ежемесячных выплат семьям с детьми. Также предусмотрены дополнительные адресные меры поддержки малоимущих семей, в том числе выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Работодателей обяжут в оперативном режиме подавать в Пенсионный фонд РФ сведения о принятых, переведённых на другую работу и уволенных сотрудниках. Иностранным гражданам дадут право переоформлять трудовой патент без выезда из России.

Надо сказать, что ещё один пакет мер по поддержке населения и МСП в условиях пандемии, по мнению парламентариев, является лишь очередным шагом. В скором времени, уверен первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, от правительства поступит новый пакет законопроектов.

Думаю, что тот пакет, который мы сегодня реализуем, безусловно, важный и нужный, но он не полностью покрывает все необходимые изменения. Необходимо сохранить малый бизнес, для этого ему нужно разрешить работать при соблюдении определенных гигиенических ограничений, чтобы люди могли зарабатывать деньги, чтобы у них был постоянных доход, который позволяет обеспечивать покупательную способность. Я считаю, что необходимо все обязательства, которые заложены в бюджет по отношению к госзакупкам, а это 80% всех закупок, выдать авансом, окрашенным деньгами, чтобы они на сегодняшний день обеспечивали оборотные средства предприятий по всей цепочке. И я полагаю, что нужно наводить порядок в финансово-кредитной системе государства, в частности, прекратить вывоз золота и валюты за рубеж. Сергей Калашников первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике

Его коллега по Совфеду — первый зампредседателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев — подчеркнул, что если потребуется, то российский парламент примет и пятый, и десятый пакет мер по поддержке жителей России и отраслей.

Правительство РФ своевременно и быстро реагирует, мы, Федеральное Собрание, точно так же отрабатываем. Пандемия каждый день бросает нам новые вызовы и предъявляет новые требования, поэтому мы будем мониторить правоприменительную практику действующего законодательства. И, безусловно, если того потребует ситуация, мы готовы собраться, обсудить и принять необходимый пакет. Владимир Полетаев первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству

В ожидании пика COVID-19

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек. Сегодня глава государства Владимир Путин заявил, что риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему очень высоки, пик ещё не пройден.

Как рассказал NEWS.ru первый замуководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исааев, в связи с ежедневным ухудшением статистики заболевших коронавирусом власти столкнулись с необходимостью постоянно быть в режиме боевой готовности. По его словам, решения будут приниматься по мере развития ситуации и кризисных явлений, с учётом меняющейся обстановки.

Вполне вероятно, что законопроекты по поддержке тех или иных групп, отраслей нашей экономики будут поступать и дальше, — не исключил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Первая предварительная очная встреча депутатов, по словам депутата от КПРФ Александра Ющенко, может состояться уже 12-15 мая.

Мы не исключаем, что развитие ситуации может быть любым, в том числе может состояться внеочередное заседание. Потому как меры, принятые Госдумой и предложенные «Единой Россией», на деле сталкиваются с большими проблемами. В частности, кредиты даже министр Решетников не может получить. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ

По словам замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, дополнительные решения, требующие законодательного регулирования, скорее всего, будут приняты.

Мы ещё не дошли до пика эпидемии, поэтому ситуация в любом случае будет как-то развиваться. Мы находимся в рабочем режиме онлайн, работаем с избирателями, над законопроектами, и в любой момент готовы собраться для рассмотрения законодательного регулирования прежде всего мер поддержки отраслей, структур и социальных групп. Ярослав Нилов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ

Впрочем, в нижней палате парламента есть и мнение о том, что нельзя тратить сегодня время на рассмотрение антикоронавирусных законопроектов в парламенте. По мнению замруководителя думской фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова, «нынешние меры в любом случае потребуют доработки, а потому, исходя из нынешней повестки, принимать их нужно не на законодательном уровне, а президентскими указами».

Безусловная поддержка и единогласная война

Правительство России/vk.com

В ходе встреч премьер-министра Михаила Мишустина с фракциями в Госдуме, которые прошли на прошлой неделе, очевидно, была обозначена серьёзная конкуренция между партиями за погружённость в коронавирусную повестку. По большому счёту, большая часть предложений была принята правительством от фракции партии парламентского большинства. И сегодня единороссы продолжают активно продвигать те законопроекты, которые считают первоочередными. По словам Исаева, один из таких касается регулирования ценообразования лекарств.

Мне кажется, что это одна из серьёзных проблем, которая может возникнуть уже на выходе из эпидемии. Дело в том, что в связи с изменением курса рубля понятно, что вырастут в цене импортные лекарства. Но также вырастут в цене отечественные препараты, потому что 80% субстанций, из которых они делаются, завозятся из-за рубежа. Причём из стран, которые в большей степени охвачены карантином. Сейчас цены регулируются, потому что мы приняли закон, который даёт правительству право и возможность эти цены сдерживать в течение 90 дней. Но есть риск, что после того как регулирующее воздействие будет снято, аптечные сети постараются отыграть ситуацию. Поэтому мы считаем, что нужно принять целый ряд мер, направленный на сдерживание цен в этой отрасли. Андрей Исаев первый замуководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме первый замуководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме

В КПРФ продолжают настаивать на 10 шагах, которые, по мнению коммунистов, станут существенным подспорьем для населения и предпринимателей во время пандемии. По словам Ющенко, во фракцию поступает огромное количество обращений о том, что почти ничего из принятого в рамках антикоронавирусной поддержки не работает.

Мы продолжаем настаивать на том, чтобы пострадавшие во время самоизоляции, уволенные и попавшие в трудное положение люди получали от государства пособия в размере не менее двойного МРОТ. Также необходимо обеспечить поддержку села, потому как мы находимся перед угрозой наступления продовольственного кризиса, нужно помочь представителям МСП, поддержать народные предприятия, отраслевые хабы и строительную индустрию. Если не хотите заняться политикой, она займётся вами. Весь мир уже это сделал — выплачивают необходимый минимум, чтобы обеспечивать людей, — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Аналогичного мнения придерживаются и в «Справедливой России». По словам эсера Олега Нилова, властям нужно серьёзно отнестись к нынешней ситуации и приравнять режим самоизоляции к режиму ЧС.

Нужно предусмотреть законодательно поддержку населения во время этой самоизоляции. Сегодня все говорят, что это не чрезвычайная ситуация, однако происходящее — как раз и есть ЧС. Нужно предусмотреть выплату минимум 50% оплаты труда из фонда социального страхования людям, которые вынуждены сидеть дома, не работая, оформив им листок временной нетрудоспособности. Речь идет о тех, кто занят в коммерческом секторе. Олег Нилов депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия»

В ЛДПР также сетуют на «игру в одни ворота». По словам Ярослава Нилова, меры, предложенные либерал-демократами, не были ни услышаны, ни учтены.

Сейчас мы готовим ещё один пакет законодательных мер поддержки, чтобы поддержать бизнес, который сегодня просто плачет — обязательства сохранились, однако те же банки наглеют, отказывая в выдаче кредитов на зарплаты, несмотря на принятое президентом решение, принятые законы, всё равно на выдачу зарплат в кредитах отказывают, — отметил в разговоре с NEWS.ru депутат.

Впрочем, оппозиционные фракции, несмотря на дистанционный режим работы, планируют доработать и внести на рассмотрение коллег свои предложения по борьбе с последствиями коронавируса. Они будут ждать вызова на работу, как только кабмин подготовит новый пакет законопроектов, возможно, даже по итогам следующих обращений Владимира Путина к жителям страны. В Совете Федерации предварительно запланировали заседание на 20 мая, если, по словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, «жизнь не внесёт коррективы в график».