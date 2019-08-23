https://static.news.ru/photo/befa0f6e-c67b-11e9-a208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Нескольких оппозиционеров задержали в центре Москвы. Это произошло, когда они пытались попасть на организованный столичной мэрией митинг-концерт в честь Дня флага России, который проходит на проспекте Академика Сахарова.

Среди задержанных Алексей Попов, Владислав Востриков, Александр Чернов, Николай Глухин, Антон Омариев, Александр Тепляков, Александр Руденко, Аркадий Галкер и Ольга Мисик. Последних трёх отпустили сразу после задержания, остальных везут в ОВД «Троицкий», сообщили гражданские активисты «Интерфаксу».

При этом власти Москвы отказали оппозиции в согласовании четырёх заявок на акции протеста 24 августа.

В акции на проспекте Академика Сахарова участвуют Валерия, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан и другие. На митинг-концерт пришло более 100 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что флешмоб с гигантским флагом в Москве попал в Книгу рекордов России. Размер полотна составил более 2500 кв. м.