На информационной войне как на войне?

Войны XXI века во многом — информационные войны. Предпосылки к этому появились ещё во второй половине XX — американцы первыми поняли это, проиграв вьетнамскую войну. Она была проиграна именно в телевизионном эфире, поскольку в реальности, «на земле», американцы побеждали, но всё решила телевизионная картинка, на которой войска США несли неприемлемые потери. Для зрителей, сидящих у себя дома, видеть кошмар из джунглей было невыносимо, и в Америке развернулось мощное антивоенное движение, которое в конечном итоге и привело к тому, что американцы ушли из Вьетнама.

С тех пор пиаровскому обеспечению своих действий Вооружённые силы США всегда придают решающее значение. Вспомним войну в Заливе 1991 года, первую войну новой информационной эпохи, когда в прямом эфире перед зрителями развёртывали красочные панорамы бомбёжек Багдада. Во всех последующих войнах это повторялось неуклонно — зрителя удовлетворяли визуальным рядом, который свидетельствовал, что армия его страны воюет безупречно.

Однако информационная война — это не только эффектная картинка. Не менее, а даже более важное значение имеет дезинформационная игра. И эта игра направлена не столько на запутывание и обман противника, а на мирное население, как своё, так и противной стороны, равно как из третьих стран. Важна борьба за общественное мнение — для мобилизации собственного населения, деморализации противника и перетягивания симпатий на свою сторону среди наблюдателей из других стран.

Нынешняя война на Украине началась с мощной информационной кампании со стороны Запада о неминуемом российском вторжении, причём использовались самые идиотские аргументы, например, что руководство РФ ждёт февраля, чтобы почва была как следует проморожена для прохода танков. Те, кто это распространял в СМИ, даже не задумывались, что зимой уже в декабре почва ничем не отличается от таковой в феврале. Если есть минусовая температура, она и будет замороженной. Но главное, дело даже не в этом, а в том, что на большей части Украины не бывает никакого «оледенелого» грунта. И нынешние кадры с мест боевых действий ясно демонстрируют, что снега там нет нигде практически вообще и температура плюсовая, что никак не мешает танкам и прочей технике. То есть это была намеренно вброшенная «липа».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но как только начались боевые действия, количество дезы возросло во много раз. Обе стороны конфликта пытаются достичь своих целей на полях информационной войны. И тут очень важно читателям и зрителям научиться отделять зёрна от плевел, чтобы создавать для себя достоверную картину происходящих событий.

Рассмотрим работу механизма дезинформации на примере работы украинских СМИ и пропагандистов. Главным из них является Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, который подобную роль официального представителя власти по силовым вопросам выполнял в 2014–2015 годах в разгар боёв. О достоверности сообщаемых им сведений свидетельствует ярко тот факт, что когда в 2017 был убит в Киеве бывший российский депутат Денис Вороненков, то Геращенко буквально через минуту уже сообщал, что его убийца — агент спецслужб РФ. И так у него всегда. Как пропагандист он действует только на сочувствующую ему аудиторию, которой импонирует его наглость. Он умело использует смесь правды, полуправды и явной неправды. И на этом строится вся тактика информационной войны.

Например, во всеуслышание заявляется о захвате российскими войсками Чернобыльской АЭС и о том, что её персонал удерживается в заложниках. Причём это сообщение стараются давать на английском языке, чтобы оно разгонялось прежде всего в западных СМИ, зная, какие там страхи с этим связаны, мол, неминуема очередная ядерная катастрофа. Или объявляется о ночной бомбёжке «русскими» Киева, хотя на самом деле речь идёт о сбитом над городом украинскими ПВО летательном аппарате, причём до сих пор непонятна его принадлежность. Но зато разгоняется эффектная картинка с выбитыми стёклами в жилом доме.

Другой представитель украинской власти — Алексей Арестович, недавно ещё член трёхсторонней контактной группы от Украины. Он тоже регулярно проводит брифинги, на которых вываливает множество откровенно лживой информации. Так, 24 февраля вечером он отчитался о ликвидации российского десанта в Гостомеле, а на следующий день эти десантники уже были на подступах к самому Киеву. Сообщаются самые дикие цифры — о тысяче убитых российских солдат, о 2800 убитых и т.д. Был придуман некий украинский лётчик, сбивший за один день шесть российских самолётов. Или запущена красивая легенда о тринадцати пограничниках на острове Змеиный, погибших, но не сдавшихся. Потом пустили утку, что остров вернули, а после были вынуждены это опровергать.

Впрочем, уже через полдня забывают и про Чернобыль, и про «бомбёжку» и придумывают что-то новое. То есть налицо реальный факт — занятие АЭС противником (причём РФ сама объявляет об этом факте, подчёркивает, что всё под контролем) или падение аппарата или высадка десанта, но весь фокус в том, как это трактуется.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС Zuma\TASS

Очень много откровенных уток разлетается по соцсетям, а затем и СМИ из-за того, что доступ к ним имеют кто угодно, а большинство людей не может профессионально судить о военных действиях и технике. Так, 24 февраля пошёл вал сообщений о парашютном десанте в Харькове с соответствующими видео — белыми точками в небе. На самом деле это были никакие не парашюты, да и парашютных десантов в современном мире никто и не выбрасывает, ибо их расстреляют ещё в воздухе. Но нервы настолько на взводе, что люди верят в то, во что хотят верить.

Полёт вертолёта с отлетающими от него тепловыми ловушками принимается за ракетную атаку. Точно так же след от ракет украинских ПВО над Киевом выдавали за пуски ракет по городу. Украинскую военную технику сплошь и рядом принимают за российскую и начинают либо паниковать, либо радоваться, видя её сожжённой. Даже Геращенко запустил фото с украинским «Буком», посчитав, что это подбитый российский. Аэропорт в Гостомеле путают с аэропортом в Борисполе.

Особый вопрос в нынешней информационной войне — это боты. В пабликах Telegram, в комментариях ВК или Facebook, особенно у популярных лиц, в значимых группах, они буквально забивают своими сообщениями всех остальных, из-за чего трудно понять, где конкретно и что происходит. Выявить бота несложно, но для этого нужен навык. А многие люди этим не владеют и ведутся на откровенную дезу.

Важная часть усилий украинской информационной войны приходится на разжигание антивоенных настроений в России. И Геращенко, и Гордон, и Борислав Берёза, и множество других этим занимаются методично и регулярно. Вот только наугад из новостной ленты: «Днепряне должны обратиться к своим родственникам или знакомым с России». Министр обороны Резников: «Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов. Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины».

Обратная сторона лёгкости выхода в Интернет и общей истерии — шпиономания, которая неизбежна во время любой войны, но сейчас она приняла просто патологические формы. 25 февраля, на второй день, вбросили информацию про то, что российские войска рисуют краской на асфальте некие знаки для корректировки стрельбы, начали призывать их стирать. Затем валом пошли сообщения о людях, рисующих такие знаки, началась на них охота. Потом начали искать наводчиков на крышах, после маячки, а под конец деревья и столбы, обёрнутые лентами. Украинский сектор Интернета буквально свихнулся на таких поисках, затапливая новостной поток известиями о пойманных агентах, вплоть до какой-то несчастной 18-летней девушки на Западной Украине.

Также распространяются активно слухи, передаваемые СМИ о том, что кто-то режет шины военной техники, фотографируют украинские танки и т. п. Пойманных «диверсантов», а на самом деле — несчастных зевак размещают в Интернете.

Понятно, что и с противоположной стороны идёт информационная война. Например, в первый же день операции появились сообщения о взятии Станицы Луганской и Счастья, даже Мариуполя.

Предложение президента России Владимира Путина к украинским силовикам брать власть в свои руки — также часть информационной войны, равно как и оценки российской стороны руководства в Киеве как наркоманов и неонацистов.

Киев в третий день специальной военной операции России Vadim Ghirda/AP/TASS

Но вот что недопустимо ни в каком случае — так это использование пленных и убитых в качестве пропагандистского орудия. Несчастные пленные солдатики, что-то бормочущие под камеру, вызывают только сожаление. Но в Киеве этого, видимо, не понимают. Вот цитата из обращения украинского ТГ-канала с аудиторией более 500 тысяч подписчиков: «Фотографируйте мертвых оккупантов и сгоревшую технику орков, если увидите. Труппы не кусаются, не стесняйтесь фотографировать близко. Затем, при необходимости, можете рыгать, а теперь вы можете сделать полезное дело. Особую ценность имеют изуродованные тела и тяжело раненые (таких желательно снимать на видео, пока идет агония). Только важно делать как можно безопасно. Информационная война важна, но не дороже вашей жизни. Рассылайте фото по тг-каналам, это хороший метод деморализации противника. Нельзя недооценивать важность дизморали врага. Можете сами спамить ими в русские чаты с предписаниями формата „спасибо путину за дохлого сына русских мам“ и проч. по вашему вкусу».

Хочется надеяться, что операция закончится как можно скорее, чтобы не появлялись такие людоедские обращения. Всё-таки поговорка «а ля гер ком а ля гер» и русское выражение «война всё спишет» — не про такое.