Мясников объяснил, почему войны России и Украины не будет

Люди, которые сейчас рассуждают о возможной войне России и Украины, питаются иллюзиями. Они не понимают реальной жестокости военного конфликта, считает доктор Александр Мясников. По его мнению, войны не будет, потому что люди стали «разнеженными», пишет ИА SM-News.

Мы слышим безответственные рассуждения о войне, не говоря уже о том, какие бедствия это принесет всем народам. Нам придется выживать, как когда-то. Мы на машинах пишем «можем повторить». А действительно ли можем? Мы сейчас разнеженные. Поэтому уверен, что войны не будет, — подчеркнул Мясников.

Он напомнил, что сейчас войны ведутся иначе, чем раньше. По словам Мясникова, во времена, когда населённый пункт можно сравнять с землёй, находясь на расстоянии двух тысяч километров, на войне никто больше «не ходит с шашкой».

Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину. По его словам, нет мотива для нападении, а есть отрицающие агрессию заявления руководства РФ.