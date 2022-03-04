«Мы всё делаем правильно»: политолог оценил разговор Путина и Макрона

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал переговоры президентов РФ и Франции, после которых Эммануэль Макрон заявил, что «худшее ещё впереди», имея ввиду российскую операцию. По его словам, Россия всё делает правильно. Владимир Путин полтора часа объяснял смысл проведения специальной операции на украинской территории.

Это идёт нагнетание со стороны Вашингтона, который требует такими вот звонками обеспечить давление на Россию. Значит, мы правильно всё делаем, Путин остановился на саботаже, который организовало нынешнее киевское руководство, по выполнению Минских соглашений. И Франция, как и Германия, в ответе за то, что не смогли обеспечить выполнение со стороны Киева этих требований. Также он поставил под сомнение, что там идёт операция по денацификации, и, естественно, я думаю, что это некое давление, которое осуществляется с помощью подобного рода звонков со стороны Макрона. Это уже третий звонок за время спецоперации, — напомнил Кошкин.

Кроме того, эксперт оценил второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Он считает, что украинская сторона специально затягивает переговорный процесс. Делается это в угоду Западу.

Я сомневаюсь, что он будет последним, потому что, судя по тому, как относятся к этим переговорам со стороны Киева, они их просто затягивают. Им просто указку дают, что надо затягивать эти переговоры. Посмотрите, как нулевой раунд начался: они отказались, а мы приостановили даже операцию. Посмотрите, как они прилетели на первый: только послушали, и никаких предложений. Сейчас вот прилетели со своими. Я не вижу желания и стремления решить проблемы, сопряжённые с тем, чтобы обеспечить мир. Я вижу действия, которые затягивают эти переговоры, — подытожил спикер.

Ранее Путин в ходе беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном оценил его обращение к согражданам по поводу событий на Украине. Российский лидер не согласился с рядом озвученных Макроном тезисов и дал аргументированные пояснения. Он также заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.

24 февраля российский лидер принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.